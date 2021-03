Ataques na Arábia Saudita põem petróleo acima dos 70 dólares e bolsas europeias sobem com estímulos na mira

O petróleo arrancou a semana em forte alta, com a matéria-prima a ser impulsionada por receios com a interrupção nos fornecimentos devido aos ataques contra instalações petrolíferas da Arábia Saudita.

O Brent em Londres sobe 1,72% para 70,55 dólares, tendo superando a barreira dos 70 dólares pela primeira vez desde janeiro de 2020. O WTI, que é transacionado em Nova Iorque, soma 1,56% para 67,12 dólares.

A aliança militar liderada pela Arábia Saudita anunciou domingo que destruiu dez novas "bombas drone" lançadas pelos rebeldes chiitas Houthi do Iémen, elevando para 16 o número de aparelhos dirigidos contra o sul desde sexta-feira.





Apesar dos ataques não terem resultado em qualquer dano, foram os mais graves desde que em 2019 a maior refinaria saudita foi parcialmente destruída por ataques com drones, o que está a gerar instabilidade no mercado petrolífero.





Um destes ataques foi contra o terminal petrolífero Ras Tanura, que é o maior do mundo, capaz de exportar 6,5 milhões de barris por dia, o que representa cerca de 7% da procura mundial. É nesta infra-estrutura que é armazenado grande parte do petróleo saudita, que depois abastece os super-petroleiros.

This is the Ras Tanura terminal, the world's largest oil export port. The key export facility is the so-called "Sea Island" (actually, 3 interconnected offshore platforms) where super-tankers dock. There are two large oil tank farms | #OOTT Map from @TheTerminal with my own notes pic.twitter.com/bNg20GGlot