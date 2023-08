Europa começa dia no verde. Juros aliviam na Zona Euro de forma expressiva

09h23

Investidores acorrem à dívida com contração do setor privado

Os juros aliviam na Zona Euro de forma expressiva, numa altura em que os investidores acorrem à dívida, depois do índice de gestores de compras (PMI) da região do Hamburg Commercial Bank apontar para um aprofundamento da contração do setor privado.





A "yield" das Bunds alemãs a 10 anos – referência para o mercado europeu – alivia 8,7 pontos base para 2,553%.





Os juros da dívida portuguesa com a mesma maturidade perde 8,8 pontos base para 3,240%.





A "yield" das obrigações espanholas com vencimento em 2033 perde 9,3 pontos base para 3,577%.





Os juros da dívida italiana a 10 anos perdem 9,9 pontos base para 4,199%.



O PMI composite da Zona Euro caiu para 47 pontos em agosto, abaixo da estimativa dos economistas consultados pela Bloomberg que apontavam para os 48,5 pontos.