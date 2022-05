UE só retira sanções quando Rússia abandonar a Crimeia. Bolsas europeias e petróleo no vermelho. Juros agravam

07h46

UE só retira sanções quando Rússia abandonar a Crimeira. Hungria contra embargo ao petróleo russo

O chanceler alemão, Olaf Scholz, pretende convidar o primeiro-ministro indiano, Narenda Modi, como convidado especial para reunião do G7, o grupo das sete maiores potências económicas do mundo, que ocorrerá em junho, segundo fontes próximas do assunto, citadas pela Bloomberg.

A agência norte-americana avança mesmo que este decisão pode ser anunciada formalmente já esta segunda-feira, durante a visita de Modi a Berlim.

As mesmas fontes esclarecem que até há umas semanas Scholz estava indeciso sobre se endereçaria ou não o convite a Modi, devido à reticência do primeiro-ministro indiano de condenar abertamente a invasão russa à Ucrânia. Segundo a Bloomberg, o objetivo deste convite é isolar diplomaticamente a Rússia.

Ainda na Alemanha, a ministra dos Negócios Estrangeiros sublinhou que as sanções contra a Rússia só serão retiradas quando as tropas do regime de Vladimir Putin abandonarem por completo o território ucraniano, inclusive a Crimeia, que o Kremlin conquistou em 2014.

"É importante que possamos manter todas as sanções que introduzimos e se necessário durante anos. Só levantaremos as sanções quando as tropas russas partirem", avisou Annalena Baerbock.

Nos EUA, a Casa Branca anunciou que Jill Biden, esposa de Joe Biden e consequentemente primeira-dama dos Estados Unidos, vai viajar para a Roménia e Eslováquia dias 5 e 9 de maio para se encontrar com refugiados ucranianos.

Já do lado da Rússia, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Vladimir Putin negou que o Kremlin pretenda pôr fim à guerra na Ucrânia a 9 de maio, quando se celebra o Dia da Vitória, apesar de analistas preverem o fim do conflito nessa data.

"Os nossos militares não ajustarão artificialmente as suas ações a qualquer data, incluindo o Dia da Vitória", disse Sergei Lavrov numa entrevista à televisão italiana Mediaset, transmitida no domingo, referindo-se à data comemorativa de 9 de maio de 1945 e à rendição nazi aos Aliados, incluindo à antiga União Soviética.

"O ritmo da operação na Ucrânia depende, acima de tudo, da necessidade de minimizar possíveis riscos para a população civil e para os militares russos", acrescentou.

A Rússia celebra geralmente o Dia da Vitória com grande pompa e circunstância, com um grande desfile militar no centro de Moscovo e um discurso do Presidente, Vladimir Putin, saudando o papel de liderança do país na derrota do fascismo na Europa.

Sanções ao petróleo russo sob ameaça

Numa altura em que Bruxelas pretende avançar para o embargo ao petróleo russo, ainda que de forma gradual, uma decisão que implica a unanimidade dos 27 Estados membros da União Europeia, a Hungria avisa que não vai ceder e que pretende vetar esta medida.

"Deixamos claro que nunca apoiaremos [a aplicação de sanções contra a energia russa]", alertou Gergely Gulyas, ministro adjunto da Hungria.