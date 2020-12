Wall Street deixa perdas para trás de olhos num futuro mais promissor. Libra volta a cair

07h24

Futuros da Europa em queda devido a novos receios com o vírus

Os futuros das ações europeias estão a negociar em queda na pré-abertura de sessão desta terça-feira, com os vários riscos económicos que os países enfrentam a fazerem recuar o ímpeto dos investidores, numa altura de novas restrições no continente asiático.



Para já, os futuros do pan-europeu Stoxx 50 caem 0,4%, enquanto que os futuros do norte-americano S&P 500 avançam 0,2%.



Na sessão asiática, todas as praças registaram quedas, com o Japão (-0,5%), a China (-0,1%), Hong Kong (-0,6%) e a Coreia do Sul (-0,2%) a sentirem-se pressionados com o aumento de novos casos de coronavírus na região.



Como resposta a este alarmismo no lado sanitário, os governos suspenderam as campanhas de viagens pela região levando as empresas do setor do turismo a novas quedas robustas. Na Austrália, as empresas de exploração de carvão caíram, com as importações e exportações de e para a China a serem banidas.



O entusiasmo com o início da vacinação nos Estados Unidos ontem desvaneceu, com as negociações por um novo pacote de estímulos orçamentais a viverem um novo impasse.