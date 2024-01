Apetite por dívida reforça-se antes da descida de juros

Após um 2022 negativo para a dívida – com as obrigações a desvalorizarem nas carteiras de ativos à medida que as “yields” subiam –, 2023 voltou a ser um ano atrativo para esta classe de ativos, que foi a que mais captou poupanças de pequenos investidores em Portugal. Entre os fundos de investimento comercializados no país, os produtos de obrigações em euros registaram um saldo líquido (a diferenç

...