BCP pode captar mais de 500 milhões em dívida ESG a 6,5 anos

O BCP poderá captar mais de 500 milhões de euros na sua primeira emissão de dívida sustentável. O banco liderado por Miguel Maya (na foto) está no mercado a encontrar-se com investidores e deverá fechar a operação entre hoje e amanhã, segundo apurou o Negócios. Irá tornar-se assim o segundo banco português a avançar no mercado ESG (ambiente, social e de governo de sociedades).





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...