Bruxelas aposta no Médio Oriente para pagar dívida da “bazuca”

Desde o início do ano, o comissário europeu do Orçamento reuniu-se várias vezes com ministros e instituições financeiras para captar novos investidores. Continente asiático é o sétimo maior credor europeu e Bruxelas quer que esse peso aumente.

