CGD emite 500 milhões em dívida verde com cupão nos 5,75%. Procura supera três vezes a oferta

A Caixa Geral de Depósitos esteve esta segunda-feira no mercado para a segunda emissão de dívida verde e terceira dentro do âmbito ESG (com critérios ambientais, sociais e de governo societário). O banco liderado por Paulo Macedo captou 500 milhões de euros em obrigações seniores preferenciais junto de investidores institucionais.

"A emissão insere-se no plano de financiamento definido para o cumprimento dos requisitos de MREL (Minimum Requirements for own funds and Eligible Liabilities) seguindo-se à emissão nos mercados internacionais de dívida sénior não preferencial em novembro de 2019 e de dívida sénior preferencial em setembro de 2021 e junho de 2022 e que inclui ainda, na atual data, a emissão Tier 2 com possibilidade de reembolso antecipado em junho de 2023", anunciou a Caixa em comunicado.



O prazo dos títulos é de seis anos, tendo a possibilidade de reembolso antecipado ao fim de cinco anos. O cupão fixou-se em 5,75%. O juro ficou abaixo do nível inicialmente previsto, acima de 6%, quando abriram os livros de ordens.



No arranque da operação, a Bloomberg apontava para que o banco público fosse pagar um prémio de 295 pontos base acima da taxa "midswap" do euro a seis anos. O recuo estará relacionado com a forte procura pelos títulos. Ao todo, registaram-se cerca de 138 ordens que cresceram de forma constante e construtiva, ultrapassando os 1,6 mil milhões de euros, pelo que a procura foi mais de três vezes superior à oferta.



A emissão foi colocada exclusivamente junto de investidores institucionais. Na distribuição geográfica da colocação junto dos investidores destacaram-se Reino Unido (22%), França (21%), Alemanha (18%), Portugal (17%) e Espanha (9%).



Por tipo de investidores salientam-se os fundos de investimento, seguradoras e fundos de pensões que tomaram, conjuntamente, cerca de 70% do total da emissão. A característica "verde" da emissão permitiu atrair o interesse de investidores ESG que representaram, aproximadamente, 70% da alocação da emissão.



"A operação hoje [segunda-feira] realizada é a segunda emissão 'verde' realizada pela Caixa; i.e., direciona os fundos captados para o financiamento de operações de crédito nos domínios ambientais. Trata-se da terceira emissão com características ESG da Caixa, totalizando um montante de 1,3 mil milhões de euros, prosseguindo a concretização dos compromissos assumidos no domínio do financiamento sustentável, criando valor para os seus clientes e reduzindo o impacto ambiental da sua atividade", acrescenta.



Os "bookrunners" da emissão foram o Caixa BI, Bank of America, Barclays, Santander, Crédit Agricole CIB e Deutsche Bank. As novas obrigações, cuja data de liquidação da operação está agendada para o próximo dia 31 de outubro, serão admitidas à negociação no Luxemburgo.



(Notícia atualizada ao 19:00 com comunicado à CMVM)