Certificados captam poupanças pelo segundo mês consecutivo

Em maio, os "stocks" de certificados de aforro e Tesouro subiram pelo segundo mês consecutivo para um total de 30.300,06 milhões de euros, mais 23,27 mil euros do que em abril.



Seguindo a tendência dos últimos meses, durante este mês o montante de certificados de aforro subiu para 12.790,28 milhões euros, mais 92 mil euros do que em abril, enquanto o "stock" de certificados do Tesouro caiu para 17.509,79 euros, menos 69 mil euros do que no mês anterior.



Nos últimos doze anos, o conjunto de certificados de aforro e tesouro sofreu uma queda expressiva. Durante este ano porém assistiu-se a uma inversão da tendência: depois de o "stock" total de certificados ter caido 12,44 mil euros em janeiro, perdido 7,86 mil euros em fevereiro e subtraido 56,10 mil euros em março, inverteu a tendência em abril quando somou 35,65 mil euros.











Notícia atualizada às 12:02