Depois da Fitch, também a S&P corta perspetiva para Portugal

A Standard & Poor’s anunciou esta sexta-feira à noite o corte da perspetiva (outlok) para a evolução da dívida de longo prazo de Portugal, de positiva para estável.

Não se esperava hoje uma decisão da S&P para Portugal, tendo a agência decidido pronunciar-se fora da data calendarizada – tal como fez a Fitch há uma semana.





A agência tinha decidido, no passado dia 14 de março, manter a classificação e a perspetiva da República, e a próxima avaliação estava agendada para 11 de setembro.

Os relatórios sobre os ratings e perspectivas para as dívidas soberanas podem não ser publicados, uma vez que o calendário de eventuais revisões das notações soberanas é apenas indicativo. E também pode acontecer o que se viu hoje: se considerarem necessário, tendo em conta circunstâncias novas, as agências podem pronunciar-se fora das datas calendarizadas.





O corte da perspetiva significa que, em princípio, não estará para breve uma nova subida da classificação soberana.





Em relação ao rating, este foi reiterado em BBB, que corresponde a dois níveis acima de "lixo" – ou ao penúltimo nível da categoria de investimento de qualidade.

Foi em em março de 2019 que a S&P elevou a notação da dívida portuguesa para BBB (mesmo nível que a Fitch), tendo depois a 13 de setembro melhorado o "outlook" para positivo.



Entretanto, no mês passado reafirmou as avaliações, tendo sublinhado que a perspetiva positiva refletia a sua visão de que a capacidade de Portugal assumir o seu alto 'stock' de compromissos externos continuava a aumentar, apesar da incerteza dos mercados financeiros globais.





Nessa altura, a Standard & Poor’s disse preferir esperar por dados mais concretos sobre o impacto económico da covid-19 antes de tomar qualquer decisão em relação à classificação e perspetiva da evolução da dívida portuguesa.





Agora, no relatório desta sexta-feira, a agência refere que "as autoridades de saúde de Portugal conseguiram um sucesso precoce na estabilização das taxas de infeção e de mortalidade perante a pandemia, mas que a recessão global – severa e sincronizada – irá pesar na economia portuguesa, de pequena dimensão e aberta".

"Estimamos que o défice público deste ano aumente para cerca de 5% do PIB, em contraste com o excedente orçamental registado no ano passado. Neste cenário, no final de 2020 a dívida pública deverá subir para pouco menos de 125% do PIB, para então depois começar de novo a encolher", sublinha.



Apesar do corte, agência acredita que Portugal sobreviverá à recessão mundial

A S&P refere que a perspetiva estável reflete a sua convicção de que "o compromisso das autoridades portuguesas para com políticas pró-crescimento e as finanças públicas prudentes irão sobreviver a uma recessão global de um ano".





No seu relatório, a agência refere também quais são os gatilhos que poderão levar a um corte da classificação da República: "se o contexto económico mundial se deteriorar muito para lá das nossas atuais expectativas, as consequências nas finanças públicas de Portugal deixarão de ser conciliáveis com o atual rating, tendo em conta outras vulnerabilidades do crédito – incluindo a enorme dívida externa do país".





"O rating que atribuímos a Portugal também pode sofrer uma pressão negativa se setores dependentes do exterior, como o turismo, sofrerem uma permanente perda de rentabilidade, levando as contas correntes do país a registar um défice mais profundo do que aquele que atualmente projetamos", acrescenta.

Quanto aos gatilhos positivos, a S&P destaca que "se Portugal registar uma recuperação económica nos próximos três anos, levando a uma significativa melhoria das finanças públicas, o rating poderá melhorar".

Por outro lado, também poderá haver uma subida da notação se houver uma melhoria da avaliação das instituições portuguesas ou da posição do país face ao exterior, incluindo das suas necessidades de financiamento externo no curto prazo.





Quando vai haver mais análises este ano?

Moody’s

Baa3 com "outlook" positivo

• 17 de julho



S&P

BBB com outlook estável

• 11 de setembro



DBRS

BBB Alto com "outlook" estável

• 18 de setembro



Fitch

BBB com "outlook" estável

• 22 de maio (poderá ou não pronunciar-se, já que o fez inesperadamente a 17 de abril)

• 20 de novembro





