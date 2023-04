Despesa com dívida atinge máximo histórico em 2027

Partilhar artigo



As previsões do Governo apontam para que dentro de cinco anos, em 2027, a despesa pública com juros da dívida atinja os 8.535 milhões de euros. É mais do dobro do registo de 2022 e um máximo da série histórica que remonta a 1995.



A projeção que consta do Programa de Estabilidade divulgado na segunda-feira, mostra um aumento constante da despesa com os juros da dívida ficando no final do horizonte de projeç...