Dívida gerou buraco no SVB. Mas há casos piores

As perdas assumidas pelo banco com a venda de obrigações, quando precisou de responder a uma crise de liquidez, acelerou o “stress” financeiro, numa espiral que acabou no colapso. Há outros bancos nos EUA, incluindo grandes instituições, mais expostos ao mesmo risco.

