Dívida portuguesa com juros negativos afunda 88% em seis meses

No final do primeiro semestre, apenas 5,12% dos 163,94 mil milhões de euros de dívida portuguesa negociados no mercado secundário contavam com “yields” abaixo de zero.

Dívida portuguesa com juros negativos afunda 88% em seis meses









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Dívida portuguesa com juros negativos afunda 88% em seis meses O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar