Emissão de obrigações de 30 milhões da SIC colocada com procura de 80 milhões

A SIC colocou uma emissão de obrigações a 4 anos e com taxa anual de 3,95% no montante de 30 milhões de euros, tendo a procura superado em 2,67 vezes a oferta, informou esta terça-feira a estação de televisão do grupo Impresa.



A operação encontrava-se dividida numa oferta pública de troca (OPT) e numa oferta pública de subscrição (OPS), tendo a procura total somado 80.041.410 euros.

Assim, na OPS a procura ascendeu a 68,97 milhões de euros, tendo sido colocadas obrigações correspondentes a 18.933.210 euros.

Já na OPT, onde os detentores de obrigações da emissão 2019-2022 podiam trocar os títulos pelos da nova emissão, a procura cifrou-se em 11.066.790 euros, montante que foi totalmente atribuído. À OPT, que podia ascender a 15 milhões de euros, acorreram 1.375 investidores, enquanto à OPS aderiram 4.184 subscritores.

A operação permitiu um encaixe de 18.933.210 euros à SIC, mas a este montante é necessário abater os 390.274,90 euros gastos na OPT em termos de prémio pago e juros corridos.

Após esta nova emissão, a SIC tem em circulação obrigações da emissão que expira em 2022 e tem uma taxa de juro anual de 4,5% no montante de 39.933.210 euros e 30 milhões de euros em obrigações da emissão 2021-2025.



O montante mínimo de subscrição era de 1.500 euros, mas na oferta de 2019 foram 10.426 os investidores e a procura ascendeu a 201,9 milhões de euros, o que levou, aliás, a estação televisiva a aumentar o montante da oferta dos 30 milhões originais para 51 milhões de euros.