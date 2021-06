Finanças: Primeira emissão de dívida conjunta garante que dinheiro para os PRR chega em breve

Leia Também Bruxelas emite 20 mil milhões de dívida para financiar plano de recuperação

O Ministério das Finanças destacou hoje o "momento inédito" que constitui a primeira emissão conjunta de dívida para financiar o "Next Generation EU", considerando que tal garante que o dinheiro do Programa começará "a chegar às economias em breve"."O dia de hoje é um marco para a nossa história europeia, pela solução sem precedentes de resposta comum à crise", refere em comunicado o Ministério tutelado por João Leão (na foto), sublinhando que a emissão hoje realizada dá "a garantia de que o dinheiro vai começar a chegar às economias muito em breve".O executivo comunitário realizou hoje a sua primeira emissão de obrigações para angariar financiamento para o fundo Próxima Geração da UE ("Next Generation EU"), no total de 800 mil milhões de euros até 2026.Após esta primeira transação, a Comissão realizará uma segunda em junho e uma terceira em julho.Salientando o "momento inédito" registado pela União Europeia com esta primeira emissão, o ministro de Estado e das Finanças destacou que este passo, "juntamente com a aprovação dos primeiros Planos de Recuperação e Resiliência [PRR], já no decorrer desta semana" irá permitir aos Estados-Membros "começar a implementar os investimentos e reformas necessárias" para a recuperação económica."Após a ratificação da Decisão de Recursos Próprios por todos os Estados-Membros em tempo recorde, estamos muito satisfeitos por termos conseguido dar mais este passo durante a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia", refere ainda o comunicado das Finanças, sublinhando que o arranque do "Next Generation EU reafirma o forte compromisso da União Europeia para uma recuperação sustentável, verde e digital".Os 800 mil milhões de euros do fundo Próxima Geração da UE vão financiar os PRR dos vários Estados-Membros, sendo esta "uma peça central" na resposta europeia "à crise causada pela pandemia de covid-19 e a "rampa de lançamento" para a recuperação económica, destaca o Ministério das Finanças.