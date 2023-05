Fitch baixa rating de Fundo Europeu de Estabilização Financeira

A Fitch baixou o rating da dívida garantida de longo prazo do Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF) de "AA-" para "AA", informou esta sexta-feira a agência de notação financeira.A decisão, explica, resulta o corte do rating da dívida de França a 28 de abril. Então, a Fitch passou a classificação da dívida gaulesa de "AA-" com perspetiva estável para "AA" com perspetiva negativa.

A revisão da classificação de França significa que para cobrir a totalidade da dívida do FEEF passou a ser necessário garantias de Estados-membros da Zona Euro com classificação de "AA-", pelo que a Fitch reduziu a avaliação da dívida do Fundo.