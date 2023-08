Fundo Europeu de Estabilização Financeira emite três mil milhões de euros em nova dívida

O Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF) esteve no mercado a emitir nova dívida a três e a 15 anos. Ao todo foram colocados, através da operação dividida em duas partes, três mil milhões de euros.





Na maturidade mais curta, que vence em 2026, foram colocados mil milhões, tendo sido paga uma taxa de cupão de 2,75%. A "yield" fixou-se 20 pontos base abaixo da taxa "mid-swap" do euro a três anos que serve de referência, tendo ficado em linha com o "guidance" inicial da operação, de acordo com os dados finais a que a Bloomberg teve acesso.





No caso das obrigações com prazo mais longo, o juro ficou 28 pontos base acima da taxa "mid-swap" do euro a 15 anos, abaixo do que estava previsto no "guidance" (que apontava para um prémio de 30 pontos base), tendo sido emitidos dois mil milhões de euros.





Em ambos os casos, os investidores mostraram forte apetite pelas obrigações do fundo. A procura por títulos que atingem a maturidade a 17 de agosto de 2026 foi de 2,2 mil milhões de euros, 1,2 vezes mais que a oferta da entidade liderada por Klaus Regling.



No caso das obrigações com data em 30 de agosto de 2038, a procura situou-se em 8,4 mil milhões, cerca de oito vezes mais do que a oferta.



O Fundo Europeu de Estabilização Financeira vai regularmente ao mercado para financiar a sua atividade corrente. A última vez tinha sido em julho, tendo também nessa altura emitido três mil milhões de euros, mas a sete anos.