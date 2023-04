Fitch mantém Portugal no terceiro nível acima de lixo e eleva previsão de crescimento do PIB

A agência de notação financeira Fitch manteve o rating de Portugal em três níveis acima de lixo – antepenúltimo nível da categoria de investimento de qualidade -, bem como a perspetiva (outlook) estável para a evolução da qualidade da dívida soberana.

Foi a 28 de outubro do ano passado que a Fitch elevou o rating da dívida portuguesa para o atual nível, ao passar de BBB para BBB+. Nessa altura, o "outlook" tinha-se mantido estável e assim continua a ser.





A Fitch sublinha, no seu relatório divulgado esta noite, que reviu em alta as estimativas para o crescimento do PIB de Portugal este ano. A projeção passa assim de um crescimento de 1% – que era o que previa, para 2023, em outubro do ano passado – para 1,3%. Já para 2024 espera uma recuperação de 2,1%, em linha com as anteriores projeções.



A agência destaca que o défice português encolheu fortemente em 2022, para 0,4% do PIB, contra 2,9% em 2021, "saindo muito melhor do que a nossa estimativa feita em outubro e do que as metas do governo para 2022 – ambos nos 1,9%. "A redução do défice foi impulsionada pelo forte crescimento nominal da economia, pelo crescimento robusto das receitas e pela retirada das medidas de apoio no âmbito da covid-19", refere.



Para este ano, a Fitch estima que o défice cresça para 1,2% do PIB (a meta do governo é de 0,9%), devido à conjugação da redução de impostos e aumento da despesa no OE2023, ao pacote de apoio anti-inflação, às pressões no mercado imobiliário surgidas no final de março (Mais Habitação) e à debilitação da economia. Relativamente a 2024, a agência considera que o défice voltará depois a diminuir.



"Já a dívida pública, em percentagem do PIB, desceu fortemente em 2022, de 125,4% para 113,9%, devido ao robusto crescimento nominal do PIB", frisa a Fitch, que para este ano projeta uma redução para 109,1% do PIB – com a tendência descendente a manter-se em 2024 (para 105,4%).





(notícia atualizada às 22h40)