Fitch Ratings atribui notação de 'CCC+' a Moçambique por sério risco de incumprimento

A Fitch Ratings atribuiu a notação de 'CCC+' à emissão de moeda estrangeira de longo prazo (Issuer Default Rating, IDR) de Moçambique, foi anunciado.Num comunicado divulgado na última noite, a Fitch Ratings precisa que normalmente não atribui 'outlooks' aos soberanos com uma classificação de 'CCC+' ou inferior. A classificação dada a Moçambique corresponde ao sétimo nível de "lixo", ou seja investimento considerado especulativo.Entre os fatores que podem, individual ou coletivamente, levar a uma ação/graduação de classificação negativa, a Fitch destaca no âmbito das finanças públicas, o "aumento da probabilidade de um evento de incumprimento ou uma reestruturação do instrumento de mercado soberano"."Uma deterioração sustentada das opções de financiamento, por exemplo, devido à saturação do mercado doméstico de obrigações do Estado ou à redução da capacidade de acesso a fontes de financiamento externas e/ou um aumento substancial do rácio dívida pública/PIB (Produto Interno Bruto), por exemplo, como resultado do aumento dos défices fiscais" é outro dos fatores no âmbito das finanças públicas que pode levar a a uma deterioração do 'rating', adianta a Fitch.Em relação às finanças externas, a Fitch aponta como fator para uma deterioração da notação "um declínio significativo nas reservas internacionais".Entre os fatores positivos que podem, individual ou coletivamente, levar a uma ação/atribuição de rating positiva, no âmbito das finanças públicas, a Fitch refere "um declínio substancial no rácio dívida pública/PIB, por exemplo, como resultado de uma redução sustentada do défice orçamental ou de decisões judiciais favoráveis às obrigações das empresas públicas moçambicanas em matéria de dívida".A Fitch também refere como fator positivo que pode melhorar o 'rating' de Moçambique em termos macroeconómicos uma "maior confiança nas perspetivas de crescimento a médio prazo, através da entrada em funcionamento atempada dos megaprojectos de GNL (Gás Natural Liquefeito) e em termos estruturais "uma forte melhoria na gestão das finanças públicas".