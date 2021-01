Governo autoriza IGCP a emitir até 6 mil milhões em produtos de poupança das familias

Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) emita a totalidade desta quantia, servindo apenas como um limite à sua atuação.

De acordo com a proposta do orçamento do Estado para 2021 , os certificados do tesouro deveriam captar 826 milhões de euros em 2021, enquanto os certificados de aforro (CA) poderiam receber 147 milhões no próximo ano. Assim, os dois instrumentos garantiriam cerca de 973 milhões de euros aos cofres do Estado, um valor mais de seis vezes inferior ao agora aprovado.Esta margem dada agora pelo Estado é também superior ao documento desenhado pelo IGCP no início deste mês. Segundo a entidade, Portugal necessitaria de obter 14 mil milhões de euros líquidos em operações de emissão de dívida durante este ano. Mas mais uma vez, este montante definido serve apenas como limite e não é obrigatório que o IGCP emita toda esta quantia.Na passada quarta-feira, o