Famílias vão financiar Estado em mil milhões em 2021

De acordo com a proposta do orçamento do Estado para 2021, entregue esta segunda-feira na Assembleia da República, os certificados do tesouro deverão captar 826 milhões de euros em 2021, enquanto os certificados de aforro (CA) deverão receber 147 milhões no próximo ano. Juntos, os dois instrumentos de aforro deverão financiar o Estado em 973 milhões de euros, acima do montante que o Executivo de António Costa conta receber com estes produtos este ano.