Hélder Rosalino: “Portugal tirou muito partido” da compra de dívida pelo BCE

Uma década de compras ajudaram o país a financiar-se a baixo custo e a reduzir endividamento. Hélder Rosalino diz que as políticas do BCE foram eficazes e desvaloriza a fatia de dívida no banco central.

Hélder Rosalino: “Portugal tirou muito partido” da compra de dívida pelo BCE









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Hélder Rosalino: “Portugal tirou muito partido” da compra de dívida pelo BCE O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar