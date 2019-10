Esta é a quarta operação de troca de dívida que a entidade liderada por Cristina Casalinho (na foto) realiza em 2019. O objetivo da agência que gere a dívida pública portuguesa é alisar o perfil de reembolsos da dívida e alargar a maturidade média das obrigações. Esta é também uma forma de aproveitar mais o ambiente de taxas de juro baixas, diminuindo o custo de financiamento da República. Segundo os dados do IGCP , em setembro deste ano estavam agendados reembolsos de quase 15 milhões de euros em cada um desses anos (2020 e 2021). Em 2023 e em 2027 estão programados reembolsos na ordem dos 12 mil milhões de euros.Excluindo os empréstimos ao abrigo do pedido de assistência financeira, a maturidade média da dívida portuguesa situa-se em 6,5 anos.Esta terça-feira, 1 de outubro, o IGCP também revelou o seu programa de financiamento para o quarto trimestre onde refere que apenas tem prevista uma emissão de curto prazo. No dia 16 de outubro, o IGCP irá emitir a 3 e a 11 meses com o montante indicativo entre os mil milhões e os 1.250 milhões de euros.Além disso, "no próximo trimestre, o IGCP prevê emissões de OT através de leilões, sendo esperadas colocações de 750 a 1.000 milhões de euros por leilão". Esses leilões deverão acontecer na segunda ou na quarta quarta-feira de cada mês, como é habitual.Apesar destas serem as linhas de atuação da agência para o período até ao final dezembro, o IGCP diz que "acompanhará ativamente a evolução das condições de mercado, podendo introduzir ajustamentos às presentes linhas de atuação".