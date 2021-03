IGCP emite até 1.500 milhões de euros em bilhetes do Tesouro na quarta-feira

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) vai avançar na quarta-feira com um duplo leilão de bilhetes do Tesouro, com o objetivo de angariar entre 1.250 e 1.500 milhões de euros.





O instituto liderado por Cristina Casalinho vai emitir títulos com maturidade em 17 de setembro de 2021 (seis meses) e 18 de março de 2022 (12 meses).





No último leilão de títulos de dívida de curto prazo, o IGCP conseguiu financiar-se a taxas negativas que foram as mais baixas de sempre. Foram colocados 625 milhões de euros em bilhetes do Tesouro com maturidade em 21 de janeiro de 2022 (11 meses), tendo a yield ficado em -0,524%. E 625 milhões de euros em títulos com maturidade em 21 de maio de 2021 (3 meses), com uma yield de -0,543%.





Já no leilão de dívida de longo prazo realizado na semana passada Portugal suportou custos de financiamento mais elevados para colocar 1.250 milhões de euros em títulos de dívida a sete e 10 anos. Um reflexo da escalada global das taxas de juro das obrigações devido aos receios com a subida da inflação.