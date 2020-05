Japão vendeu mais dívida portuguesa que nunca em março

Os fundos de pensões japoneses venderam uma quantidade recorde de dívida portuguesa em março, avança a Bloomberg.





No Japão, foram vendidos 114,7 mil milhões de ienes (986,42 milhões de euros) em obrigações portuguesas em março, a maior quantia de que há registo. O país vizinho, Espanha, também ascendeu a valores históricos de venda de dívida no mesmo país asiático, registando 277 mil milhões de ienes.





Já no que diz respeito à venda de dívida soberana francesa, março foi o mês com o segundo maior registo da história, os 1,69 biliões de iénes. As compras de dívida soberana dos Estados Unidos também tocaram um máximo de 2005 no terceiro mês do ano, ascendendo aos 5,4 biliões de ienes.





Já em abril, os fundos de pensões no Japão venderam 729,9 mil milhões de obrigações estrangeiras, de acordo com os números preliminares divulgados pelo ministério das finanças, a maior quantia desde 2005.