José de Mello Saúde emite 50 milhões de euros em dívida a sete anos

Com esta operação, a dona dos hospitais Cuf diz prosseguir a sua estratégia financeira, com foco na redução de risco de financiamento, "tirando partido das condições atuais de mercado" para alargar a maturidade média da sua dívida.

A José de Mello Saúde avançou na passada terça-feira, 12 de novembro, com uma oferta particular de subscrição de obrigações com o valor máximo de 50 milhões de euros. Esta segunda-feira informou, em comunicado à CMVM, que já foram apurados os resultados da oferta, tendo emitido o máximo previsto.