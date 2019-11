José de Mello avança com nova emissão de obrigações até 50 milhões

Com esta operação, a dona do hospital Cuf quer "tirar partido das condições atuais de mercado" para alargar a maturidade média da sua dívida.

A José de Mello avançou esta terça-feira com uma oferta particular de subscrição de obrigações com o valor máximo de até 50 milhões de euros. Em comunicado enviado à CMVM, a dona do hospital Cuf detalha que o valor nominal unitário é de 10 mil euros, com um mínimo 20 milhões e máximo de 50 milhões de euros, com vencimento previsto para janeiro de 2027 e uma taxa de juro variável, previsivelmente a emitir até ao final de novembro de 2019".





A oferta é dirigida "apenas a investidores qualificados" e pressupõe um montante mínimo de subscrição de 100 mil euros por investidor. A operação "poderá ser liquidada em numerário e/ou em espécie", mediante "troca de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado"José de Mello Saúde 2015/2021" ou "mediante a subscrição de Novas Obrigações em numerário", acrescenta a empresa.