JPMorgan mais cauteloso para dívida da periferia

A gestora de ativos do banco norte-americano assume que está a rever posições em obrigações soberanas, devido à mudança no discurso do Banco Central Europeu (BCE), face ao aumento da taxa de inflação na região da moeda única.

JPMorgan mais cauteloso para dívida da periferia









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: JPMorgan mais cauteloso para dívida da periferia O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar