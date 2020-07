Juros de Portugal em mínimos pré-estado de emergência

O custo de financiamento da República está novamente abaixo do que se verificava antes de entrar em vigor no país, a 18 de março, o estado de emergência. A taxa de juro associada às obrigações a 10 anos negoceia no mercado secundário em mínimos de 11 de março.

A tendência de alívio dos juros da dívida pública portuguesa verificada nas últimas semanas já permitiu colocar o custo de financiamento do Estado português no prazo a 10 anos em valores inferiores aos que se registavam aquando da entrada em vigor do estado de emergência em Portugal, o que sucedeu a 18 de março último.





A taxa de juro associada às obrigações portuguesas com prazo a 10 anos cai 2,9 pontos base para 0,434%, o que significa que recua pela segunda sessão seguida e que negoceia em mínimos de 11 de março.