Moody's atribui classificação de dois níveis acima de lixo à EDP SFE com perspetiva estável

A agência de notação financeira Moody's atribuiu um "rating" 'baa2' à EDP Servicios Financeiros España (SFE), subsidiária da EDP, com perspetiva estável. O 'baa2' corresponde ao penúltimo nível da categoria de investimento de qualidade – ou seja, está dois graus acima do patamar de "lixo"."A Moody's Investors Service atribuiu hoje uma classificação 'baa2' ao programa de obrigações séniores de longo prazo sem garantia da EDP Servicios Financeiros España", anunciou a agência em comunicado.Já o "outlook" (perspetiva para a evolução da qualidade da dívida) é estável.A agência justificou a atribuição deste "rating" com o compromisso da EDP em manter "métricas financeiras robustas" e com a sua "diversificada combinação geográfica e de negócios".Por outro lado, destacou "os resultados estáveis", a baixa pegada de carbono da frota da empresa, assim como a sua estratégia de descarbonização."Estes aspetos positivos ajudam a compensar certos riscos potenciais, incluindo a volatilidade dos lucros, resultando de variações na produção hídrica na Península Ibérica e, em menor medida, nos recursos eólicos a nível global", apontou.A Moody’s recorde-se, procedeu a 11 de maio a um "upgrade" do rating da dívida de longo prazo da EDP, de 'baa3' para 'baa2' - estando agora o programa MTN ("medium-term notes") da EDP Servicios Financeiros España no mesmo patamar.