Portugal deverá ser um dos países mais beneficiados com os fundos que vão chegar da Europa, antecipa a Moody's. Para a agência de notação financeira, programas como o Next Generation deverão ajudar a economia nacional a recuperar e a acelerar a transição verde."Os fundos de recuperação da União Europeia representam uma oportunidade para Portugal, que é um dos maiores beneficiários destes fundos em termos percentuais", defendeu Sarah Carslson, a analista da Moody's responsável pelo rating de Portugal, numa conferência online.



A analista acredita que estes fundos são "a oportunidade de uma geração" e que o país tem um bom historial de aproveitar bem os fundos europeus para desenvolver projectos, o que deverá ajudar a economia e, assim, ajudar também o país a reduzir o seu nível de dívida face ao produto interno bruto (PIB).





Sarah Carlson (na foto) acredita que os fundos europeus deverão ajudar também na transição energética, na medida em que estes programas têm fundos específicos para financiar a redução de emissões.Em relação ao impacto da crise na dívida pública, a analista não espera que a pandemia afete a capacidade do país para se financiar, nem a sua capacidade para pagar a dívida, na medida em que os custos de financiamento continuam a baixar devido às ajudas do banco central. Por outro lado, as reformas conduzidas por Portugal no passado permitem ao país estar agora numa melhor posição para lidar com a crise."As reformas reduziram significativamente o défice da conta corrente de Portugal e melhoraram a sua resiliência a choques externos, enquanto o apoio da União Europeia oferece uma oportunidade significativa para acelerar o crescimento e a convergência do rendimento", argumenta Sarah Carlson.Em termos futuros, Sarah Carlson continua a identificar desafios ao nível do envelhecimento da população. Um problema que não é exclusivo, porém, de Portugal. Mas também aqui os fundos europeus podem ajudar a lidar com o problema. "O programna Next Generation representa uma oportunidade significativa para Portugal lidar com estes problemas de geração", conclui a analista.