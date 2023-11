IP: Moody's sobe rating da dívida garantida pelo Estado para igualar o da República

dívida não garantida sénior da Infraestruturas de Portugal (IP) em dois níveis, para o sétimo grau da categoria de investimento de qualidade (ou seja, quatro níveis acima de "lixo"), de Ba2 para A3.Por sua vez, a agência de rating elevou também o rating, de Baa2 para A3, do programa de European Medium Term Notes (EMTN - emissão de obrigações de médio prazo) da IP, no valor de três mil milhões de euros. Esta decisão "reflete a garantia incondicional e irrevogável do Estado português (A3, perspetiva estável)", referem.

Esta decisão vem na sequência da subida da classificação, na passada sexta-feira, da dívida soberana de Portugal – que teve, igualmente, um "upgrade" de dois níveis, para A3.Já o "outlook" (perspetiva para a evolução da qualidade da dívida) foi revisto em baixa, de positivo para estável.