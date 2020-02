Moody’s vê dívida de Portugal a descer mesmo em cenários mais desfavoráveis

A expectativa que Portugal seja capaz de continuar a reduzir o nível da dívida é apontada pela Moody’s como um ponto forte do perfil de risco do país.

A redução do endividamento é uma das principais razões que levou a Moody’s a colocar o "rating" de Portugal com uma perspetiva positiva. Apesar de reconhecer que o nível da dívida pública do país é um dos mais elevados, os testes de stress realizados pela agência de notação financeira para avaliar o potencial impacto de diferentes cenários na economia antecipam que o nível de dívida continue a cair, mesmo em cenários mais adversos.