Portugal avança esta terça-feira com troca de dívida estendendo maturidade

Portugal quer adiar o reembolso de parte da dívida que atingia a maturidade em 2024, 2025 e 2027. A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) anunciou que vai realizar esta terça-feira, 10 de outubro, uma oferta de troca de obrigações por outras com um prazo relativamente mais longo.Por um lado, o IGCP vai comprar no mercado obrigações do Tesouro (OT) de três linhas. Em causa estão OT com prazo a 15 de fevereiro de 2024, que foram colocadas com um cupão de 5,65%, outra com maturidade a 15 de outubro de 2025, com um cupão de 2,875% e ainda uma com maturidade em 14 de abril de 2027 com um cupão de 4,125%.Por outro lado, a agência liderada por Miguel Martín vende duas linhas de títulos. A primeira tem maturidade a 15 de outubro de 2027 e um cupão de 0,7% e a segunda tem maturidade a 15 de fevereiro de 2030 e um cupão de 3,875%.Com esta operação, o Tesouro conseguirá diminuir o custo de financiamento e aliviar a pressão sobre os reembolsos da dívida. A par desta troca, o Tesouro já realizou este ano quatro outras operações de recompra de dívida.No último leilão de troca, realizado a 28 de junho, Portugal conseguiu substituir 875 milhões de euros em três linhas de dívida a longo prazo que venciam em 2025, 2026 e 2027 por títulos com maturidade em 2032 e 2052.(Notícia atualizada às 13:42)