Portugal coloca 1.000 milhões de dívida a 12 meses com novo mínimo negativo

-0,594%, inferior ao anterior mínimo registado no último leilão comparável.A agência liderada por Cristina Casalinho conseguiu colocar 1.000 milhões de euros em títulos com maturidade em julho de 2022, conseguindo um juro ainda mais negativo do que o anterior mínimo de -0,536%, na operação realizada no último mês de maio.

A procura mais do que duplicou a oferta. Segundo os dados da Bloomberg, o "bid-to-cover" situou-se em 2,17 vezes o valor da oferta.Portugal continua, assim, a beneficiar com o ambiente de juros negativos. O país apresenta "yields" inferiores a zero até às obrigações a sete anos, linha que apresenta uma taxa de -0,167%, tendo já chegado a negociar com juros negativos na taxa a 10 anos no final do ano passado.