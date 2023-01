Portugal emite 1.250 milhões de euros em bilhetes do Tesouro com juros acima de 2%

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) angariou esta quarta-feira 1.250 milhões de euros no seu primeiro leilão do ano de bilhetes do Tesouro (BT) em duas linhas a 6 e 12 meses, com as taxas de juro a ultrapassarem pela segunda vez consecutiva a marca dos 2%.



A agência da dívida portuguesa emitiu 500 milhões de euros na sua linha mais curta a seis meses (vence em julho de 2023) e 750 milhões de euros a 12 meses (tem maturidade até janeiro de 2024).

As "yields" aumentaram para 2.725% na linha mais curta e 2.417% na mais longa. A procura também aumentou na maturidade com as taxas de juro mais elevadas, a de 6 meses, com a procura a superar 3,82 vezes a oferta. Já na maturidade dos bilhetes a 12 meses, esta superou 2,14 vezes a oferta.



Na última emissão, a República Portuguesa angariou 750 milhões de euros em BT com maturidade a 11 meses e em que as taxas de juro ultrapassaram pela primeira vez a marca dos 2%.



"A subida dos prémios de risco reflete as subidas que temos vindo a assistir nas taxas de juro de curto e longo prazo e que acabam por ter um impacto imediato na dívida que cada país tem de emitir", refere o diretor de investimentos do Banco Carregosa Filipe Silva.



O especialista estima que os prémios de risco das emissões de BT continuem a subir, a par com as taxas de juro dos bancos centrais. "Os bancos centrais vão continuar a estar no centro das atenções, já que se esperam novas subidas de taxas nas próximas reuniões, o que deve voltar a fazer subir os prémios de risco destas emissões de curto prazo", remata.



A agência liderada por Miguel Martín já tinha anunciado no início do ano que espera arrecadar 4,3 mil milhões de euros resultantes da emissão deste tipo de títulos de dívida, com leilões mensais na terceira quarta-feira de cada mês "e, se a procura de investidores o justificar, pode usar também a primeira quarta-feira", disse o organismo.



Última atualização às 11h37