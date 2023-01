CTT vão facilitar certificados de aforro online

Leia Também Sete perguntas e respostas sobre como aproveitar a onda dos certificados de aforro

Os CTT e o IGCP, a agência que gere o Tesouro e a Dívida Pública, assinaram novo contrato de distribuição de dívida, que entrará em vigor na próxima sexta-feira, dia 20 de janeiro. A informação foi comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pelos correios este domingo à noite.O novo contrato manterá as mesmas condições que o anterior, indicam os CTT, contudo haverá novidades em relação aos canais online."O referido contrato mantém no essencial as condições comerciais do anterior, passando a incluir níveis adicionais de satisfação dos aforradores, entre os quais o desenvolvimento dos canais online pelos CTT, para além do tradicional canal presencial da Rede de Lojas CTT", lê-se no comunicado.Atualmente só é possível subscrever Certificados de Aforro, pelos CTT, presencialmente num dos balcões dos correios que adiram ao produto.