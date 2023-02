Portugal quer emitir até mil millhões em dívida de curto prazo na quarta-feira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Instituto Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP anunciou esta sexta-feira a realização de dois leilões de bilhetes do Tesouro (BT) na próxima semana, dia 15 de fevereiro.O objetivo é ir buscar entre 750 e 1.000 milhões de euros de financiamento a três e 11 meses.No último leilão de dívida a 11 meses, realizado em outubro de 2022, o cupão atingiu 2,104%, ultrapassando pela primeira vez a marca dos 2%. Neste leilão, a agência da dívida colocou 750 milhões de euros.Por sua vez, a última emissão de BT a três meses, que aconteceu em junho de 2022, Portugal colocou 500 milhões de euros em emissões de bilhetes do Tesouro a 3 meses, com um juro médio ainda negativo de 0,302%.