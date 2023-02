A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) angariou esta quarta-feira 750 milhões de euros em bilhetes do Tesouro (BT) em duas linhas a três e 11 meses, com as taxas de juro a ultrapassarem novamente a marca dos 2%.

A agência da dívida portuguesa emitiu 300 milhões de euros a 11 meses, com maturidade até janeiro de 2024. Neste caso, a "yield" aumentou para 2,975%. No último leilão de dívida a 11 meses, realizado em outubro de 2022, o cupão tinha atingido 2,104% e Portugal tinha colocado 750 milhões de euros.





Já na maturidade mais curta, que vence em maio de 2023, o Tesouro captou 450 milhões de euros com uma taxa um pouco mais baixa do que na linha mais curta, de 2,568%. No entanto, no último leilão a três meses os juros tinham-se fixado em -0,302%, o que representa um acréscimo acentuado. Neste leilão tinham sido colocados 500 milhões de euros.



"As taxas de curto prazo têm sido mais pressionadas, por força das subidas de taxas que os bancos centrais têm realizado, bem como pelas expectativas de novas subidas que se esperam nos próximos meses", clarifica o diretor de investimentos do Banco Carregosa Filipe Silva.



De acordo com o especialista de investimentos, Portugal tem tido um bom desempenho económico e, por isso, o seu "spread" em relação ao alemão tem-se mantido estável, estando mesmo no valor mais baixo desde abril de 2022.



Contudo, se as taxas permanecerem elevadas durante muito tempo, "é possível que o custo do serviço da dívida comece a pesar mais nos resultados económicos do país", indica.







