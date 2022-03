Portugal recompra 431 milhões de euros de dívida que vencia este ano

Leia Também Tesouro vai ao mercado recomprar dívida pública que expirava em outubro

Ao longo de 2021, foram seis as operações de recompra e troca de OT, operações às quais o instituto liderado por Cristina Casalinho tem recorrido para diminuir a fatura com os juros, uma vez que se tratam de emissões realizadas em períodos que o País tinha associadas taxas de juro mais elevadas.

Portugal deverá conseguir em 2022, pelo oitavo ano consecutivo, uma redução nos encargos com a dívida. Mas este balão de poupança de que o país tem vindo a beneficiar está a esgotar-se: para este ano o Governo prevê uma redução de 61 milhões de euros na fatura, cerca de um décimo do que já se conseguiu em anos passados.

O instituto que gere a dívida pública portuguesa, o IGCP, conseguiu comprar antecipadamente 431 milhões de euros de dívida que vencia em outubro deste ano e que tinha uma taxa de cupão de 2022.A operação, a primeira deste género realizada este ano, servirá para reduzir os custos da dívida, uma vez que os custos associados à dívida portuguesa atualmente são inferiores, apesar do agravamento das "yields" nos últimos meses.Esta linha, com maturidade em outubro deste ano, foi lançada em 2015 e tinha um saldo vivo de 8.832 milhões de euros, de acordo com a informação divulgada no site do IGCP. Com a recompra deste montante, o IGCP reduz o valor a devolver aos investidores em outubro para 8.401 milhões de euros.(Notícia atualizada)