Tesouro vai ao mercado recomprar dívida pública que expirava em outubro

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP vai ao mercado na próxima quarta-feira para recomprar dívida pública, que atingia a maturidade dentro de sete meses. É a primeira vez este ano que o Tesouro faz uma operação do género, em que retira obrigações do Tesouro (OT) de circulação, sendo que a última vez tinha sido em outubro do ano passado.



"O IGCP vai realizar no próximo dia 29 de março de 2022 pelas 10:00 horas um leilão de recompra da seguinte Obrigação do Tesouro: PTOTESOE0013 - OT 2,2% 17Out2022", anunciou em comunicado a agência liderada por Cristina Casalinho.





Pelo oitavo ano consecutivo, Portugal deverá conseguir em 2022 uma redução nos encargos com a dívida. Mas este balão de poupança de que o país tem vindo a beneficiar está a esgotar-se: para este ano o Governo prevê uma redução de 61 milhões de euros na fatura, cerca de um décimo do que já se conseguiu em anos passados.

A linha que o IGCP pretende recomprar tem uma taxa de cupão de 2,2% e, apesar de vencer dentro de menos de um ano, a operação servirá para reduzir os encargos com juros da dívida. Antes do aumento dos juros das dívidas públicas, o país tem recorrido nos últimos anos a recompras e trocas de dívida para aproveitar o ambiente favorável.Ao longo de 2021, foram seis as operações de recompra e troca de OT. Este ano, esta será a primeira e não é emitida dívida para compensar os investidores, ou seja, fica apenas disponível a recompra numa altura de inversão no sentimento do mercado obrigacionista. Aliás, o Governo está já a antecipar essa mudança.