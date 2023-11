Portugal recompra 647 milhões em dívida em quatro linhas que vencem até 2027

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) foi esta quinta-feira, 30 de novembro, ao mercado e recomprou 647 milhões de euro em obrigações do Tesouro, que venciam no próximo ano, em 2025, 2026 e 2027.





O leilão reverso tinha sido anunciado pelo IGCP esta quarta-feira e esteve a decorrer durante a manhã. Segundo a informação avançada pela Bloomberg, que cita o IGCP, a República conseguiu concluir os "buys back" de 50 milhões de euros nas obrigações com maturidade em fevereiro de 2024 e mais 198 milhões de euros nas que vencem em outubro de 2025.





Portugal conseguiu ainda recomprar mais 249 milhões em títulos de dívida cuja maturidade é em julho 2026 e ainda retirar do mercado mais 150 milhões em obrigações que vencem em abril de 2027.





Leia Também Portugal vai esta quinta-feira ao mercado para recomprar dívida que vence até 2027

Com esta operação, o instituto consegue reduzir os reembolsos de dívida a realizar nos próximos quatro anos, assim como baixar os custos da dívida. Este foi o terceiro leilão reverso deste ano.





A linha que vence no próximo ano é a que contava com o cupão mais alto de 5,65%, seguida da que matura daqui a quatro anos (4,125%).





As linhas de obrigações que vencem em 2025 e 2026 ofereciam um cupão de 2,875% cada.



No último leilão reverso, a 29 de março, Portugal recomprou 340 milhões de euros em OT que venciam em outubro deste ano e que pagavam um cupão de 4,95% e 500 milhões de euros em dívida que cuja maturidade seria em fevereiro do próximo ano e pagava um juro de 5,65%.





(Notícia em atualização).