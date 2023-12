Portugal vai recomprar dívida de longo prazo esta quarta-feira

Leia Também Portugal recompra 647 milhões em dívida em quatro linhas que vencem até 2027

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) anunciou que vai realizar um leilão parcial de recompra de obrigações do Tesouro (OT) esta quinta-feira, dia 7 de dezembro.O leilão versa sobre uma única linha de obrigações, que vence a 15 de outubro de 2024, com um cupão de 5,125%, numa oferta que conta com um valor mínimo de licitação de um milhão de euros.Com esta operação, Portugal consegue reduzir os reembolsos de dívida a realizar nos próximos quatro anos, assim como baixar os custos da dívida. Este é o quarto leilão reverso deste ano.Na semana passada, a agência da dívida fez a mesma operação, recomprando 647 milhões de euros em quatro linhas de dívida a longo prazo , que venciam no próximo ano, em 2025, 2026 e 2027.