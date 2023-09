Portugal ter “rating” A é possível. Mas não para já

A Standard and Poor’s avalia a dívida pública esta sexta-feira e os analistas antecipam apenas uma revisão em alta do “outlook”. A prazo, não excluem que as grandes agências dos EUA sigam a canadiana DBRS e elevem a notação portuguesa ao exclusivo nível A.

Portugal ter “rating” A é possível. Mas não para já









