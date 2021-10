Portugal usa bazucas para acautelar incerteza da dívida

Obrigações com maior maturidade, trocas de dívida e menos bilhetes de curto prazo têm sido combinados com um reforço da almofada financeira. Desde o início da pandemia que a estratégia do Tesouro tem sido focada em acautelar a instabilidade futura nos mercados.

Portugal usa bazucas para acautelar incerteza da dívida









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Portugal usa bazucas para acautelar incerteza da dívida O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar