Santander Totta coloca mil milhões em obrigações cobertas. Paga juro de 3,25%

O Santander Totta revelou esta quinta-feira em comunicado à Comissão do Mercado e Valores Mobiliários (CMVM) que colocou mil milhões de euros em obrigações cobertas junto de investidores institucionais.Esta linha com maturidade de sete anos atinge o vencimento em fevereiro de 2031 e tem associado um cupão de 3,25%."A liquidação desta emissão ocorrerá no dia 15 de fevereiro de 2024", revela a instituição financeira.A última emissão do Santander em Portugal foi no início de setembro do ano passado em que se financiou em 850 milhões de euros em obrigações garantidas por créditos hipotecários a três anos, com um cupão de 3,75%.O banco liderado por Pedro Castro e Almeida apresentou os resultados de 2023 na sexta-feira passada e revelou lucros de 894,6 milhões de euros, o que representa um aumento de 57,3% face ao período homólogo e valores recorde A margem financeira - que reflete a diferença entre os juros que os bancos cobram nos créditos e os que pagam nos depósitos - disparou 90,5% para 1,5 mil milhões de euros. Aliás, foi o que sustentou os proveitos [produto bancário] - que aumentaram 51,5% para 1,9 mil milhões de euros - uma vez que as demais componentes registaram quedas.