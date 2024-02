Scope Ratings mantém dívida de Portugal no sétimo nível de qualidade

A agência de notação financeira europeia Scope Ratings manteve esta sexta-feira a classificação da dívida soberana da República Portuguesa em A-.

A notação de Portugal é assim reafirmada no sétimo nível da categopria de investimento de qualidade – o mesmo que é atribuído pela Moody’s e Fitch. Já a DBRS é a que dá melhor nota (sexto nível), ao passo que a S&P ainda classifica a dívida portruguesa de longo prazo no oitavo nível.

Já o "outlook" (perspetiva para a evolução da qualidade da dívida) permaneceu estável.





"A melhoria da estabilidade macroeconómica, o forte historial de política orçamental prudente e de redução da dívida, bem como uma estrutura de endividamento favorável alicerçam este ‘rating’. Ainda assim, a elevada dívida pública e o limitado potencial de crescimento são condicionantes", refere a agência no relatório divulgado nesta sexta-feira à noite.





Segundo a agência, o "outlook" estável "reflete a visão da Scope de que os riscos que se colocam ao ‘rating’ estão equilibrados nos próximos 12 a 18 meses".





"A notação/‘outlook’ podem ser melhorados se houver melhorias substanciais nos fundamentais a nível orçamental que levem a uma notável redução adicional da dívida pública e/ou se as perspetivas de crescimento para o médio prazo melhorarem materialmente e se fizerem acompanhar de mais melhorias no posicionamento externo", sublinha.

No sentido contrário, "a notação/’outlook’ podem ser revistos em baixa se houver uma deterioração orçamental que resulte numa perspetiva orçamental mais fraca [para o país] e/ou se as perspetivas de crescimento do PIB se deteriorarem materialmente – por exemplo, devido a um menor compromisso para com as reformas estruturais", acrescenta.





Recorde-se que foi a 24 de março do ano passado que a Scope elevou o "rating" de Portugal de BBB+ para o atual nível de A-, tendo nessa altura descido a perspetiva de positiva para estável.

A Scope Ratings é reconhecida como ECAI (Agência de Notação Externa) na União Europeia e foi a primeira agência europeia de notação financeira a ser mandatada pela Comissão Europeia, em junho de 2022, para classificar os seus instrumentos de dívida.



(notícia atualizada às 21h37)