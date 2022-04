S&P sobe rating da Grécia para nível de há 12 anos, mas ainda em "lixo"

A Standard & Poor's (S&P) subiu esta sexta-feira o rating da dívida soberana da Grécia de longo prazo de BB para BB+, o primeiro patamar do investimento especulativo, designado de "lixo". Com esta ação, a agência de notação financeira coloca a dívida grega no patamar para onde a atirou há 12 anos - foi a 27 de abril de 2010 que a S&P baixou o rating helénico de BBB+ para BB+.A nova classificação até é mais favorável do que a de há uma dúzia de anos, tendo em conta que a perspetiva (outlook) é "estável", enquanto em abril de 2010 era "negativa".No relatório, a S&P assinala que a guerra na Ucrânia foi o principal fator para a revisão em baixa da estimativa de crescimento económico grego este ano, que a agência prevê que seja de 3,4%. Ainda assim, nota, Atenas tem uma baixa exposição direta à Rússia, significativos níveis de poupança das famílias e ter diversificado as importações de gás, nomeadamente com fornecimentos vindos do Azerbaijão, Argélia, Egito e Nigéria.A escalada dos preços, com a inflação a atingir em março um máximo de 27 anos nos 8%, é relativizada, com os analistas da S&P a considerarem que não há sinais de pressões alcistas nos salários e esperando que a inflação comece a desacelerar a partir de setembro. A agência nota ainda que os fundos europeus deverão permitir a Atenas implementar reformas estruturais e prosseguir a consolidação orçamental.O relatório nota também a redução dos créditos malparados (NPL, na sigla em inglês) para menos de 13% da carteira de crédito da banca grega.Em termos de perspetivas futuras, a S&P projeta que o défice grego recue para 4,2% do PIB este ano e que o rácio da dívida face ao PIB baixe dos 193% em 2021 para 184% este ano. E o peso do malparado na carteira de crédito do sistema bancário helénico deverá ficar abaixo dos 8% no final deste ano, valor que compara com os 12,8% no fim de 2021.