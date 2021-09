Sustentabilidade passa fatura mais cara ao BCP

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

O BCP entrou no grupo de bancos europeus a financiarem-se com dívida com critérios ESG (ambientais, sociais e de governo de sociedades). O banco liderado por Miguel Maya fez a sua primeira emissão deste género, mas acabou por pagar mais por estas obrigações, sendo penalizado pelo agravamento das condições de mercado nos últimos dias."O prémio foi superior porque as taxas da dívida soberana subiram nos ú...