Tesouro marca dois leilões de dívida de curto prazo até final do ano

Portugal tem agendadas duas emissões de dívida de curto prazo até ao final do ano. A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP divulgou esta quinta-feira o programa de financiamento para o quarto trimestre, mantendo em aberto as datas das emissões de obrigações do Tesouro (OT).O calendário de leilões de bilhetes do Tesouro (BT) a realizar no quarto trimestre de 2022 arranca a 19 de outubro com uma emissão de títulos com maturidade a 22 de setembro de 2023 (11 meses), com um montante indicativo entre 500 e 750 milhões de euros.A 16 de novembro, o país reabre uma linha de BT a seis meses, com prazo a 19 de maio de 2023, e abre outra linha com prazo a 17 de novembro de 2023, ou seja, a 12 meses. Nesse leilão, o montante indicativo conjunto está fixado entre 750 e 1.000 milhões de euros.No próximo trimestre, o IGCP prevê ainda emissões de OT "através de leilões, sendo esperadas colocações de 750 a 1.000 milhões de euros por leilão", explica o Tesouro. Como é habitual, estas emissões de OT terão a participação dos Operadores Especializados de Valores do Tesouro (OEVT) e Operadores de Mercado Primário (OMP).Estas operações podem ser realizadas à segunda ou quarta quartas-feiras de cada mês após anúncio do montante indicativo e linhas a reabrir até três dias úteis antes da data de leilão. "O IGCP acompanhará ativamente a evolução das condições de mercado, podendo introduzir ajustamentos às presentes linhas de atuação", acrescenta.